Betrunkene Fahrerin beißt Polizistin in die Hand

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall hat eine betrunkene Autofahrerin einer Polizistin in die Hand gebissen. Die 29-Jährige war am Mittwoch mit ihrem Jeep auf einen Streifenwagen aufgefahren, nachdem Autobahnpolizisten sie aus dem Verkehr gezogen hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten ihr auf der Autobahn signalisiert, dem Streifenwagen zu folgen und wollten sie an einer Abfahrt zum Halten bringen.

