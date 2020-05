Torwart Horn denkt «noch zu keinem Zeitpunkt an Europa»

Köln (dpa/lnw) - Torhüter Timo Horn gibt sich auch nach dem Höhenflug des 1. FC Köln in den vergangenen Monaten keinen Träumereien hin. «Ich denke noch zu keinem Zeitpunkt an Europa», sagte Horn am Donnerstag in einer Medienrunde: «Ich kann mich noch gut an die Überschriften im November erinnern, als keiner mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt hat. Deshalb tun wir gut daran, wenn wir auf dem Boden bleiben.»

Von dpa