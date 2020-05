Kleintransporter stürzt in abschüssige Böschung

Königswinter (dpa/lnw) - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 3 von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke kopfüber in eine abschüssige Böschung gestürzt. Ersthelfer konnten die beiden Insassen befreien, sie wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Unfall passierte am Donnerstagvormittag zwischen den Anschlussstellen Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg. Die Richtungsfahrbahn Köln war danach voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Unfallursache müsse noch ermittelt werden, hieß es.