Ex-Nationalspieler Müller meidet Geisterspiele

Müller hätte die Saison lieber abgebrochen. «Die DFL ist mit ihrem Konzept Vorreiter und hat gute Arbeit gemacht. Aber ich finde, man hätte es wie in Frankreich lieber sein lassen soll», sagte er. «Fans gehören einfach zum Fußball.» Müller ist sich aber sicher: «Mein Interesse wird schon wiederkommen.» Der Ex-Profi spielte in seiner Karriere für Kickers Offenbach, den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart und den 1. FC Saarbrücken in der Bundesliga sowie bei Girondins Bordeaux in Frankreich.