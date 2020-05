Dortmund ohne Reus und Witsel, Can kehrt zurück

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter auf Kapitän Marco Reus und Mittelfeld-Stratege Axel Witsel verzichten. Dafür kehrt der beim 4:0 gegen den FC Schalke 04 ebenfalls fehlende Nationalspieler Emre Can wohl zurück. «Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt», sagte Trainer Lucien Favre über den seit Anfang Februar mit einer Muskelverletzung fehlenden Reus. «Witsel wird auch nicht da sein», ergänzte der Schweizer: «Aber Emre Can und Gio Reyna können voll trainieren. Sie werden da sein.» Der 17 Jahre alte Reyna hätte gegen Schalke sein Startelf-Debüt geben sollen, verletzte sich aber beim Warmmachen.