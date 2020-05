SPD: Corona-Tests für Pfleger, Erzieher und Lehrer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert, alle Pflegekräfte und Erzieherinnen einmal wöchentlich auf das Corona-Virus zu testen. Lehrkräfte müssten mindestens einmal im Monat getestet werden. «In NRW wären rund 180 000 Tests pro Woche möglich - gemacht werden aber nur knapp 80 000», sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa