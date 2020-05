Flüchtlingsheim-Mitarbeiter aus Quarantäne geholt

St. Augustin (dpa) - Zwei Mitarbeiter des Flüchtlingsheims in St. Augustin sind aus der Corona-Quarantäne zurückgeholt worden. Sie sollen in der Unterkunft infizierte und nicht infizierte Bewohner voneinander trennen. Die beiden seien nicht direkt mit Infizierten in Kontakt gewesen, sagte am Freitag ein Sprecher der Bezirksregierung Köln. Für drei andere Mitarbeiter, deren Rückholung ebenfalls beantragt worden sei, habe das Gesundheitsamt keine Erlaubnis erteilt.

Von dpa