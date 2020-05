Düsseldorf (dpa) - Trainer Uwe Rösler von Fortuna Düsseldorf ist trotz der fehlenden Zuschauer vor dem Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim rheinischen Rivalen 1. FC Köln absolut in Derby-Stimmung. «Für mich ist das zu 100 Prozent ein Derby», sagte Rösler am Freitag: «Da spielt Kölsch gegen Alt. Und Alt schmeckt mir besser, muss ich ehrlich sagen.»

Von dpa