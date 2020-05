Bielefeld peilt auch beim HSV Sieg an

Bielefeld (dpa/lnw) - Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld peilt den nächsten großen Schritt Richtung Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. Mit einem Sieg im direkten Duell am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellenzweiten Hamburger SV soll der Verfolger vorentscheidend distanziert werden. «Verliert Hamburg, müssten sie zehn Punkte auf uns aufholen, und werden wohl nicht mehr in unsere Richtung denken», sagte Arminia-Coach Uwe Neuhaus am Freitag.

Von dpa