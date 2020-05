Kuala Lumpur (dpa) - Der Badminton-Weltverband bemüht sich weiterhin um die Austragung der German Open in diesem Jahr. Das mit etwa 156 000 Europ dotierte Turnier sollte ursprünglich vom 3. bis 8. März in Mülheim/Ruhr stattfinden. Es wurde am 26. Februar aufgrund der Coronakrise von der Stadt Mülheim abgesagt.

Von dpa