Heidelberg (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind die Kosten für Haushaltsstrom in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen. Nach Berechnungen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox verteuerte sich Strom für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden um 3,0 Prozent. Im Bundesdurchschnitt betrug das Plus nur 1,4 Prozent.

Mit den Gesamtkosten von 1209 Euro für 4000 Kilowattstunden liegt NRW laut Verivox allerdings im Mittelfeld der Bundesländer. Der Durchschnittspreis beträgt demnach 1200 Euro. Am wenigsten müssen Verbraucher in Bremen mit 1145 Euro zahlen, am teuersten ist der Strom in Hamburg mit 1266 Euro.