«Lautes Geschnatter»: Entenfamilie gerettet

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - In Bad Salzuflen hat die Feuerwehr eine Entenfamilie von einer Lastwagen-Laderampe eines Supermarktes in Sicherheit gebracht. Die Entenmama hatte sich am Samstagmorgen mit ihren 13 Küken dorthin verlaufen und sich auf die Rampe gesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Damit die watschelnden Tiere nicht auf die Straße liefen, blockierte ein Autofahrer den Weg mit seinem Wagen. Einsatzkräfte fingen die Entenmama mit einem Kescher ein und sammelten die Küken vorsichtig in einem Transportkorb.

Von dpa