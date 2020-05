Woche startet heiter: Unbeständiges Wetter am Wochenende

Essen (dpa/lnw) - Mehr als 20 Grad und überwiegend trocken: Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit heiterem Wetter und allmählich steigenden Temperaturen. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) tagsüber mit einigen Wolken und bis zu 21 Grad. Aus Nordwest könne frischer Wind über das Land wehen. In höheren Lagen seien auch vereinzelt starke Böen möglich. Am Dienstag klettern die Temperaturen auf bis zu 23 Grad, Niederschlag soll es nicht geben.

Von dpa