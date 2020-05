Gladbach gegen Bayer: Erstmals in Saison gleiche Startelf

Mönchengladbach (dpa) - Zum ersten Mal in dieser Saison vertraut Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose in einem Bundesligaspiel auf die Startelf der vorherigen Partie. Für das Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen bietet Rose exakt dieselbe Mannschaft auf wie beim 3:1 am vergangenen Spieltag bei Eintracht Frankfurt.