BVB hofft auf Hummels-Einsatz im Top-Spiel gegen die Bayern

Wolfsburg (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag um den Einsatz von Mats Hummels. Der Abwehrspieler musste am Samstag in der Partie beim VfL Wolfsburg (2:0) in der Pause ausgewechselt werden. «Mats Hummels hat Beschwerden an der Achillessehne. Die hat er schon länger auch aus dem Training heraus. Aber wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Von dpa