Ennepetal (dpa/lnw) - Auf einer Einsatzfahrt wegen eines Fehlalarms ist ein Feuerwehrwagen in Ennepetal am Samstag verunglückt. Von dem Unfall seien auch drei weitere Fahrzeuge betroffen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Einige wurden teils erheblich beschädigt. Der Fahrer des Einsatzwagens und eine Frau wurden leicht verletzt.

Von dpa