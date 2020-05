Ratingen (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ratingen (Kreis Mettmann) ist ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Der Junge fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf einem Radweg, als ein in gleiche Richtung fahrendes Auto nach rechts abbog und ihn rammte, wie die Polizei mitteilte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa