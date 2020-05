Witten (dpa/lnw) - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Witten von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er sei am Samstagnachmittag plötzlich auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 61 Jahre alte Autofahrer habe noch versucht, auszuweichen, aber es nicht mehr geschafft, den Zusammenstoß zu verhindern.

Von dpa