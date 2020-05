Schalke mit drei Wechseln gegen Augsburg beim Herrlich-Debüt

Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem enttäuschenden 0:4 im Derby bei Borussia Dortmund vor einer Woche tritt der FC Schalke 04 mit einem auf drei Positionen veränderten Team gegen den FC Augsburg an. Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo und Michael Gregoritsch rutschten am Sonntagmittag für die verletzten Jean-Clair Todibo und Amine Harit sowie Benito Raman in die Startelf. Raman sitzt zunächst nur auf der Bank.

Von dpa