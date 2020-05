Herrlich-Debüt beim FCA gelungen: Schalke nach 0:3 in Krise

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Heiko Herrlich hat einen perfekten Einstand beim FC Augsburg gefeiert und die Krise des FC Schalke 04 weiter verschärft. Die Augsburger gewannen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim Revierclub mit 3:0 (1:0). Eduard Löwen mit einem direkt verwandelten Freistoß (6. Minute), der eingewechselte Noah Joel Sarenren Bazee (76.) und in der Nachspielzeit Sergio Cordova (90.+1) erzielten die Treffer für die Gäste, bei denen Herrlich erstmals auf der Trainerbank saß. Eine Woche zuvor beim 1:2 gegen Wolfsburg hatte er freiwillig auf seinen Einsatz verzichtet, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und die Regeln missachtet hatte.