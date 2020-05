Unbekannte sprengen Geldautomaten in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Neuss einen Geldautomaten gesprengt. Sie flüchteten mit der Beute in einem grauen Auto, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Demnach hatten Zeugen am frühen Montagmorgen einen Knall gehört und die Beamten gerufen. Mehrere Täter sollen an der Sprengung des Automaten im Vorraum der Bank beteiligt gewesen sein. Durch die Detonation wurde auch das Gebäude beschädigt. Die Ermittlungen dauerten am Montag weiter an.

Von dpa