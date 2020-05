Schüsse und Schreie lösen Großeinsatz aus

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Schüsse, Frauenschreie und ein Waffenkoffer: Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Polizeieinsatzes in Mülheim, an dem am Sonntagabend auch Spezialkräfte und Drogenhunde beteiligt waren. Nachbarn hatten beobachtet, wie ein Auto auf das Gelände eines Einfamilienhauses in einer guten Wohngegend fuhr und anschließend geschossen wurde. Dann habe eine Frau geschrien. Als die Polizei kam, verließ gerade ein 46 Jahre alter Mann das Gelände. Wenig später kamen noch zwei weitere Männer (26 und 27 Jahre alt) sowie die 69 Jahre alte Hausbesitzerin aus dem Haus. Beamte brachten alle vier zur Wache. Verletzt wurde niemand.

Von dpa