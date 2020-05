Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verzichtet in diesem Jahr auf die gewohnte Saisonvorbereitung am Tegernsee. Wie der Club am Montag mitteilte, werde man aufgrund der Corona-Pandemie kein Trainingslager in Rottach-Egern abhalten.

Von dpa