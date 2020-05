Gladbach ohne Embolo und Strobl, Doucouré vor BL-Debüt

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) auf Breel Embolo und Tobias Strobl verzichten. Embolo hat sich in der Partie gegen Bayer Leverkusen (1:3) nach einem Schlag auf die Wade eine schwere Prellung zugezogen. «Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag sehen», sagte Trainer Marco Rose am Montag. Strobl hat sich ebenfalls am Samstag verletzt und einen Muskelfaserriss zugezogen. Der Defensivorganisator muss bis auf Weiteres pausieren und sich am Mittwoch einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Von dpa