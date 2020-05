Fortuna-Trainer freut sich auf Duell mit Schalkes Wagner

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler freut sich auf das Heimspiel gegen Schalke 04 und das Treffen mit seinem Kollegen David Wagner. Rösler kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten in England. «Ich hatte dort mit David zu tun, als wir mal einen Spieler von Huddersfield holen durften. Er hat viel für Huddersfield Town getan und für das Ansehen deutscher Trainer in England», sagte Rösler am Montag in einem virtuellen Mediengespräch vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). «David ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich freue mich, ihn zu sehen.»

Von dpa