Mordverdacht in Kita: Ermittlungen gegen Erzieherin

Viersen (dpa/lnw) - Eine Erzieherin, die in einer Kita in Viersen eine Dreijährige ermordet haben soll, hat wegen früherer Vorfälle in Kindergärten bereits im Fokus der Ermittler gestanden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.