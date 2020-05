Nach Einbruch in Verkehrsamt: Handel mit Autopapieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp eineinhalb Jahre nach einem Einbruch in das Düsseldorfer Straßenverkehrsamt hat die Polizei einen massenhaften Handel mit gestohlenen Autopapieren aufgedeckt. Ein 59-Jähriger aus Erkrath sitze in Untersuchungshaft. Durchsuchungen in Düsseldorf, Erkrath, Duisburg, Solingen, Oberhausen und Bottrop hätten nicht nur Diebesgut aus dem Einbruch in Düsseldorf zutage gefördert, sondern auch Blankodokumente aus einem anderen Straßenverkehrsamt in Rheinland-Pfalz, teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit. Der Vertrieb erfolgte demnach in Deutschland und auch in das benachbarte europäische Ausland.

Von dpa