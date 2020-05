Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will im Spitzenspiel heute (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern seine Titelchance wahren. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite den Abstand auf die Münchner auf einen Punkt verkürzen. Nach jeweils neun Erfolgen in den bisherigen zehn Rückrundenspielen gehen die Dauerrivalen voller Selbstvertrauen in die Partie. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärte das Duell in Dortmund, das wegen der Corona-Krise erneut ohne Zuschauer stattfindet, zu einem Schlüsselspiel: «Da braucht man kein allzu großer Prophet zu sein. Wenn wir um die Meisterschaft weiter mitspielen wollen, sollten wir gewinnen. Es sind nachher nur noch sechs Spiele zu spielen.»