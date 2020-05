Zwei Patienten nach Geiselnahme aus Psychiatrie geflohen

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Zwei Patienten einer psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) sind nach einer Geiselnahme aus dem geschlossenen Bereich des Krankenhauses geflohen. Zuvor hatten die mit einem Küchenmesser bewaffneten Männer im Alter von 38 und 43 Jahren am Montagabend einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht und einen zweiten Pfleger eingeschlossen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Sie zwangen ihre Geisel, die Zugangstür zum geschlossenen Bereich der Klinik durch den Pförtner öffnen zu lassen. Anschließend flohen die beiden Männer mit dem Fahrzeug des Pflegers. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich die flüchtigen Männer im Maßregelvollzug. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa