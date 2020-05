Gurlitt-Recherchen formal beendet: Ein skrupelloser Händler

Ein Sammelband («Kunstfund Gurlitt. Wege der Forschung») bringt Aufsätze zum aktuellen Forschungsstand zusammen. Dabei geht es vor allem um die Rolle von Gurlitts Vater Hildebrand Gurlitt (1895-1956) und dessen Geschäftspraktiken. Der Kunsthändler, der nach dem Krieg Leiter des Kunstvereins in Düsseldorf wurde, war einer der Chefeinkäufer Hitlers im besetzten Frankreich. Er sei ein «skrupelloser Händler» gewesen, der «sein Geschäft machen wollte», sagte Lupfer.

Nachdem internationale Experten jahrelang am «Kunstfund Gurlitt» geforscht hätten, müsse man jetzt sagen: «Was möglich war an Recherche, das haben wir ausgeschöpft.» Nur insgesamt 14 Werke von Künstlern wie Max Liebermann, Henri Matisse, Thomas Couture oder Adolph von Menzel wurden bisher eindeutig als Raubkunst identifiziert und an die rechtmäßigen Eigentümer restituiert.