Baumgart lobt Moral der Paderborner vor Partie in Augsburg

Paderborn (dpa/lby) - Trainer Steffen Baumgart vom Tabellenletzten SC Paderborn denkt vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg nicht an Resignation. «Wir haben die schlechteste Ausgangsposition und wir haben vielleicht den Kader mit der geringsten individuellen Qualität. Aber wir haben für mich mit das größte Herz in dieser Liga», sagte der Fußballlehrer am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz zum Spiel in Augsburg am Mittwoch.

Von dpa