Polizei sucht mit Foto nach gestohlenen Kaninchen

Moers (dpa/lnw) - Mit einem Foto will die Polizei zwei aus einem Garten in Moers mitgenommene Kaninchen finden und drei Kindern zurückbringen. «Die jungen Besitzerinnen sind untröstlich und können den Verlust ihrer Tiere nicht verstehen», teilten die Beamten am Dienstag mit. «Felix» und «Arya», die Kaninchen der sieben, neun und elf Jahre alten Kinder, waren demnach in einem Außengehege untergebracht, als die Diebe in der Nacht zum Samstag zu Werke gingen. Sie sollen das Dach des Geheges geöffnet und die Tiere sowie zwei Blumenkübel mitgenommen haben. Die Polizei bitte um Hinweise und fragt: «Wer besitzt erst seit Samstag ein Kaninchen-Duo?»

Von dpa