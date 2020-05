Hausdurchsuchung: Waffe und Betäubungsmittel sichergestellt

Hückelhoven (dpa/lnw) - Bei einer Hausdurchsuchung in Hückelhoven haben Polizisten eine Schusswaffe und Betäubungsmittel sichergestellt. Zwei festgenommene Männer, die sich in dem Haus aufhielten, seien nach einem Richterbeschluss weiterhin in Untersuchungshaft, wie die Kreispolizei Heinsberg und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Dienstag bekanntgaben. Demnach fand die Durchsuchungsaktion bereits am vergangenen Mittwoch statt. Die Polizei hatte Hinweise auf scharfe Schusswaffen bekommen. Gegen die Männer im Alter von 50 und 55 Jahren wird wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von dpa