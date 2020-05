Leeres Stadion in Dortmund: Kahn «blutet das Herz»

Dortmund (dpa) - Bayern-Vorstand Oliver Kahn «blutet das Herz», dass der Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und den Münchnern am Dienstag wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Fans ausgetragen wird. «Dass da keine Zuschauer dabei sind, ist außergewöhnlich», sagte Kahn dem TV-Sender Sky kurz vor dem Anpfiff. Für ihn selbst habe es in der aktiven Karriere aber keinen Unterschied gemacht, ergänzte Kahn mit einem Lächeln: «Ich konnte mich immer so konzentrieren, dass ich die Zuschauer ausgeblendet habe.»