Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterrichtet den Landtag heute (10 Uhr) über ihren Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch und gegen die Abbildung solcher Taten. Für das vergangene Jahr hatte das Bundeskriminalamt in NRW 2805 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch registriert. Bezogen auf die Einwohnerzahlen liegt NRW mit den Fallzahlen im Bundesdurchschnitt - auch wenn die großen Missbrauchskomplexe von Lügde und Bergisch Gladbach Anderes vermuten lassen.

Wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im vergangenen Monat berichtet hatte, ist die Zahl der Ermittler im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie seit Bekanntwerden des Tatkomplexes Lügde landesweit vervierfacht - im Bereich des Landeskriminalamts sogar verfünffacht - worden. Demnach sind inzwischen mehr als 400 Beamte in diesem Bereich eingesetzt.

Unter den Tatverdächtigen sind laut Reul immer mehr Kinder und Jugendliche, die mit Abbildungen sexuellen Kindesmissbrauchs erwischt werden: Zwischen 2010 und 2019 hat sich diese Zahl um 2760 Prozent auf 887 Fälle extrem vervielfacht.

Die Aufklärungsquote betrug im vergangenen Jahr bei Kindesmissbrauch in NRW 83,7 Prozent und bei Kinderpornografie 93,2 Prozent. 2010 hatte sie nach Angaben des Innenministers erst bei 70,6 Prozent gelegen.

Zuvor beschäftigt sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit Gewalt gegen Polizeibeamte. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Gewalttaten gegen Polizisten in NRW für Entsetzen gesorgt. Ende April war ein 28 Jahre alter SEK-Beamter von einem Verdächtigen erschossen worden. Wenige Tage später wurde ein ebenfalls 28 Jahre alter Streifenpolizist bei einer Kontrolle in Gevelsberg angeschossen und schwer verletzt.

Auch bei einem Einsatz in einem Supermarkt in Troisdorf wurden in diesem Monat zwei Polizeibeamte schwer verletzt. Zuletzt hatten Gewalt-Eskalationen gegen Polizisten und Journalisten in Duisburg-Marxloh für Schlagzeilen gesorgt. Reul und Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatten daraufhin «Null Toleranz» bei Aggressionen gegen die Polizei angekündigt.

Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei gab es im vergangenen Jahr 9241 verbale oder körperliche Attacken gegen Polizisten. CDU und FDP sehen das als Anlass, im Landtag über den Schutz der Polizei zu debattieren und die Wirksamkeit der bisherigen Präventionsmaßnahmen auf den Prüfstand zu stellen.