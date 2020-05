Schalke-Kapitän Mascarell: Spieler stehen hinterm Trainer

Gelsenkirchen (dpa) - Kapitän Omar Mascarell hat Trainer David Wagner in der Krise des FC Schalke 04 den Rücken gestärkt. «Wir Spieler stehen zu 100 Prozent hinter ihm. Hier glaubt jeder an seinen Plan und seine Ideen», sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Sport Bild» (Mittwoch). Wagner sei ein «Top-Coach. Unsere aktuell schwierige Situation liegt nicht am Trainer, wir als Mannschaft sind gefordert», sagte Mascarell.

Von dpa