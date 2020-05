In der Nacht zu Donnerstag kann es laut Vorhersage in Westfalen zu Regen kommen, im Rest des Bundeslandes bleibt es trocken. Am Morgen klart der Himmel wieder auf. Laut DWD liegen die Höchstwerte am Donnerstag zwischen 18 und 22 Grad, es wird heiter und trocken. Auch am Freitag setzt sich das freundliche Wetter bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad fort.