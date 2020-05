Marin Pongracic: Der Torjäger, der alle überraschte

Leverkusen (dpa) - Als der Knoten geplatzt war, legte Marin Pongracic gleich nach. Drei Profi-Jahre und 67 Spiele lang hatte der in Landshut geborene Kroate kein einziges Tor geschossen. Am Dienstag in Leverkusen köpfte er gleich zweimal nach Freistößen von Maximilian Arnold ein. Und überzeugte nach dem 4:1 seines VfL Wolfsburg auch noch mit Humor und Ehrlichkeit. «Ich wusste gar nicht, dass ich Tore schießen kann», sagte der 22-Jährige: «Aber die Flanken waren auch so optimal: Wenn ich die nicht gemacht hätte, hätte ich wohl nie ein Tor geschossen.»

Von dpa