Versorger wollen Eon-RWE-Deal vor Gericht zu Fall bringen

Frankfurt/Essen (dpa) - Mehrere regionale Stromversorger in Deutschland wollen den weitgehend abgeschlossenen Energiedeal zwischen den Branchenriesen Eon und RWE noch zu Fall bringen. Die Mainiova AG aus Frankfurt kündigte am Mittwoch an, gemeinsam mit zehn weiteren Versorgern beim Gericht der Europäischen Union (EuG) eine Nichtigkeitsklage gegen die Freigabe durch die EU-Kommission einzureichen. Mit dem Deal zwischen Eon und RWE werde «der ohnehin fragile Wettbewerb in der Erzeugung erheblich eingeschränkt», heißt es in der Mitteilung. Das «Handelsblatt« hatte zunächst berichtet.

Von dpa