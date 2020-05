Etwa jeder zweite Polizeibeamte wird Opfer von Attacken

In neun Fällen sei allerdings auf Polizeibeamte geschossen worden, berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Im Jahr zuvor seien dies erst vier Fälle gewesen.

Besonders schlimm sei es, dass im vergangenen April erstmals in der Geschichte der Spezialkommandos in NRW ein Beamter im Dienst getötet worden sei, sagte Reul. Er forderte mehr Rückendeckung und eine positive gesellschaftliche Einstellung der Gesellschaft zur Polizei. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Gewalttaten gegen Polizisten in NRW für Entsetzen gesorgt.