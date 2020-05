Kaiser Wilhelm II.: Uni entscheidet 2022 über Namensfrage

Münster (dpa/lnw) - Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster will sich in den nächsten 24 Monaten kritisch mit ihrem Namensgeber auseinandersetzen. In zwei Jahren soll dann die Uni-Leitung nach der Umsetzung eines großen Maßnahmenkatalogs vorschlagen, ob es beim bisherigen Namen bleibt oder ob die Universität eine neue Bezeichnung bekommt. Das hat am Mittwoch der Senat der 1771 gegründeten Hochschule einstimmig entschieden und ist damit der Empfehlung einer Arbeitsgruppe um den Historiker Olaf Blaschke gefolgt.

Von dpa