Serie von Einbrüchen in Kanzleien: Verdächtiger verhaftet

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einer Serie von mehr als 30 Einbrüchen in Anwaltskanzleien, Steuerberaterbüros und Praxen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 43-Jährige habe mit der Beute vermutlich seine Drogensucht finanziert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wuppertal mit.