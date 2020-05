RWE legt Studie vor: Garzweiler-Umsiedlungen notwendig

Essen (dpa/lnw) - Im Streit um die Umsiedlungen am Braunkohletagebau Garzweiler sieht sich der Energiekonzern RWE durch ein Gutachten bestätigt. Die von RWE in Auftrag gegebene Studie zeige, dass bis zum Jahr 2038 aus den Tagebauen Hambach und Garzweiler bis zu 780 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert werden müssten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies ergebe sich aus den Vereinbarungen zum Kohleausstieg.

Von dpa