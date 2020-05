Hoffenheim - Köln: Rudy und Hector nur auf der Bank

Sinsheim (dpa) - Die Nationalspieler Sebastian Rudy und Jonas Hector sitzen in der Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln zum Anpfiff nur auf der Bank. Dafür haben sich die Trainer Alfred Schreuder bei den Gastgebern und Markus Gisdol bei den Rheinländer am Mittwochabend entschieden. «Jonas ist nicht bei 100 Prozent. Wir haben vor dem Spiel miteinander gesprochen und gemeinsam entschieden, dass ein Einsatz von Beginn an keinen Sinn macht», teilte Gisdol über den 1. FC mit. Rudy konnte bei der TSG zuletzt nicht voll überzeugen.

Von dpa