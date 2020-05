Mann bei Streit in Quarantäne-Einrichtung verletzt

Lörick (dpa/lnw) - Bei einem Streit in einer Düsseldorfer Quarantäne-Einrichtung ist ein 44-Jähriger von einem 22-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte. Man sei zunächst von schweren Verletzungen ausgegangen. Im Krankenhaus habe sich der Eindruck zunächst nicht verfestigt - Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Ermittelt werde wegen Körperverletzung, von einer Tötungsabsicht gehe man vorerst nicht aus, hieß es.