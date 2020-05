Keine Störfeuer, aber wieder kein Tor: Uths Elfer-Drama

Hoffenheim (dpa) - Am Mittwoch durfte Mark Uth ohne Diskussionen und Störfeuer den Elfmeter schießen. In Zukunft aber wohl nicht mehr. Erst am Sonntag hatte Trainer Markus Gisdol die Schalker Leihgabe des 1. FC Köln trotz eines Fehlschusses beim 2:2 gegen Düsseldorf nach einem Disput mit Jhon Cordoba zum klaren Elfmeter-Schützen benannt. Drei Tage später verschoss Uth beim 1:3 an alter Wirkungsstätte in Hoffenheim wieder. Und dürfte seinen Status damit gleich wieder verloren haben. «Wir müssen schauen, wie wir den nächsten Schützen finden», sagte Gisdol: «Das letzte Spiel hat ja gezeigt, wir haben Jungs, die bereit sind zu schießen. Da wird sich einer den Ball nehmen und beherzt antreten.»

Von dpa