Flucht aus Forensik in Bedburg-Hau: Straftäter in U-Haft

Bedburg-Hau/Aachen (dpa/lnw) - Nach seiner dramatischen Festnahme in Aachen sitzt der geflohene Patient aus der Psychiatrie in Bedburg-Hau hinter Gittern. Der 43-jährige Straftäter sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve am Donnerstag auf Anfrage mit. Ein Richter habe am Vortag Haftbefehl gegen den Mann wegen Geiselnahme und schweren Raubes erlassen.