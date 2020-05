Radfahrerin von Tanklastzug überrollt und schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Eine Radfahrerin ist auf einem Gehweg in Köln von einem Tanklastzug überrollt und schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Fahrer des großen Tankwagens habe die 46-Jährige am Donnerstagmorgen beim Linksabbiegen in eine Grundstückszufahrt erfasst, teilte die Polizei mit. Die Frau sei auf dem Rad in gleicher Richtung auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Erst sei sie von dem Aufprall gestürzt und dann unter die Reifen geraten. Die 46-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.

Von dpa