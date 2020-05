Monheim am Rhein (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger «Gartenpinkler» hat in einer Hochhaussiedlung in Monheim am Rhein eine Massenschlägerei mit rund 40 Beteiligten ausgelöst. Die Polizei musste massive Kräfte mobilisieren, um die Kontrahenten auseinander zu bringen. Vier Menschen wurden leicht verletzt, darunter der 17-Jährige, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa