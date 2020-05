Politiker will Straßen zeitweise zu Spielplätzen machen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ungewöhnlicher Vorstoß in Düsseldorf: Der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld will bestimmte Straßenabschnitte an Sonntagen bis zum Ende der Sommerferien zu Spielplätzen umfunktionieren. Engstfeld, der auch als Oberbürgermeister kandidiert, sagte am Donnerstag: «Es ist zurzeit sehr voll auf den Spielplätzen. Das wird sich durch viele zwangsläufig abgesagte Urlaube im Sommer nicht ändern. Wir brauchen mehr Spielorte - ruhige Straßenabschnitte wären geeignet.»

Von dpa